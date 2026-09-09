İsrail, Batı Şeria'da 1665 dönüm Filistin toprağını gasp etti - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 1665 dönüm Filistin toprağını gasp etti

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Tel Aviv yönetimi, bazı Batı ülkelerinin İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının ardından Batı Şeria'da 1665 dönümlük araziyi gasbederek 1000'den fazla birimlik yasa dışı yerleşim kurmayı planlıyor.

Tel Aviv yönetimi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasının ardından Batı Şeria'da 1000'den fazla birimin bulunduğu yasa dışı Yahudi yerleşimi kurmak için 1665 dönümlük araziyi gasbetti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde, Ramallah ile Nablus arasındaki kaçak yerleşimleri genişleteceklerini duyurdu.

Smotrich, "ileri karakol" olarak adlandırılan kaçak Kida ve Yeshuv Hadaat yerleşimlerini genişleterek 1000'den fazla bağımsız birimin bulunduğu bir yasa dışı yerleşim oluşturmak için 1665 dönümlük Filistin toprağına el koyduklarını açıkladı.

Bu iki bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kurulacak yasa dışı yerleşimler için 25 yıldır beklediğini savunan Smotrich, "İsrail devletinin kalbinde bir Filistin Devleti kuracak olan Eisenkot-Lieberman-Golan hükümetinin karşısında, yerleşimleri güçlendiriyor ve tahkim ediyoruz." iddiasında bulundu.

Smotrich'in paylaşımının, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar atarak durumu her geçen gün daha da kötü hale getirmesi nedeniyle bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere az bir süre kala, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek yasa dışı yerleşim kurulması ve mevcutlarının genişletilmesi yönündeki faaliyetlerini artırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 1665 dönüm Filistin toprağını gasp etti - Son Dakika

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