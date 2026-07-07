İsrail Batı Şeria'da 185 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 185 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu

07.07.2026 19:43
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İsrail, 2023-2025 yılları arasında Batı Şeria'da 185 yeni yerleşim kurup, 118 Filistinli bedeviyi yerinden etti.

İsrail hükümetinin 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurduğu, 118 Filistinli bedevi topluluğu ise zorla yerlerinden ettiği bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşları Peace Now (Barış Şimdi) ile Kerem Navot tarafından yayımlanan "İstisnai bir yıl: İsrail hükümetinin 2023-2025 döneminde Batı Şeria'yı ilhak adımları" başlıklı rapor, İsrail'in son üç yılda Batı Şeria'yı ilhak etmek amacıyla "görülmemiş bir hızla" adımlar attığını ortaya koydu.

Rapora göre, Batı Şeria'da 2023-2025 döneminde 185 yeni kaçak yerleşim birimi kuruldu, 118 Filistinli bedevi topluluk ise zorla yerinden edildi.

Aynı dönemde, İsrail hükümeti, Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan 40 bin 64 yeni yerleşim birimi planlama sürecini ilerletti.

Gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan tarımsal yerleşim yerleri vasıtasıyla şu ana kadar 1,1 milyon dönümden fazla alan fiilen kontrol altına alındı. Bu arazilerin yaklaşık 750 bin dönümlük kısmı 2023-2025 yılları arasında gasp edildi.

Söz konusu dönemde Batı Şeria'da toplamda 25 bin 959 dönüm arazi İsrail tarafından "devlet arazisi" olarak ilan edilirken, yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayan en az 223 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı.

İsrailli yerleşimcilerin ve ordunun baskıları sonucu Batı Şeria'da hayvancılıkla geçinen 118 Filistinli bedevi topluluk (göçebe yerleşim alanı) zorla yerlerinden edildi.

Peace Now ve Kerem Navot kuruluşlarının ortak raporunda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İlhak süreci; yüzlerce idari, mali ve planlama kararıyla halihazırda yürürlükte olan bir gerçektir. İsrail hükümeti bu hedefi gerçekleştirmek için benzeri görülmemiş bir hızla hareket etmiştir. Sadece üç yıl içinde Batı Şeria'daki kontrol mekanizması kökten değiştirilmiş, bu durum gelecekteki olası bir siyasi çözüm (iki devletli çözüm) ihtimaline ağır bir darbe vurmuştur."

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında kurduğu yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 185 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu - Son Dakika

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