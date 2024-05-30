İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun son 24 saat içinde işgal altındaki Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Gözaltına alınanların arasında çocuklar ve eski tutuklular da bulunuyor. İsrail askerlerinin baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve kötü muamelede bulunduğu belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 950'ye ulaştı.

30.05.2024 13:59
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kenti le Kudüs'te aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 950'ye çıktığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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