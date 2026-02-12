İsrail, Batı Şeria'da 22 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 22 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı

12.02.2026 15:56
Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten itibaren Batı Şeria'da 22 bin Filistinli'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 22 bin Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail tarafından 8 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan Filistinlilerin sayısındaki artışa dikkat çekildi.

Açıklamada, "Soykırım savaşının başlangıcından bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki gözaltıların sayısı yaklaşık 22 bine yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

Halen gözaltında tutulanlar ve daha sonra serbest bırakılan Filistinlilerin toplam sayısının 22 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında gözaltına alınanların sayısının "tarihi bir fark oluşturduğu" vurgulandı.

Son olarak, İsrail güçlerinin dün akşamdan sabah saatlerine kadar aralarında 3 kadın, bir kız çocuğu ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 56'sı kadın, 350'si çocuk ve 3 bin 358'i idari tutuklu olmak üzere 9 bin 300'ü aştığını duyurmuştu.

İsrail hapishaneleri, Filistinlilere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu yaşanan ölümlerle sık sık gündeme geliyor.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, uygun kıyafetlerin verilmemesi ve havalandırma yetersizliği gibi nedenlerle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.

Kaynak: AA

