İsrail, Batı Şeria\'da 25 kişiyi daha gözaltına aldı

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son bir günde 25 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 485'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son bir günde 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların Kalkilya, Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 6 bin 485'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.