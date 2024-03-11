İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlarına devam ettiği belirtildi.
İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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