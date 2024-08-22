İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında serbest bırakılan esirler, 2 kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.