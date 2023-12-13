 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, saldırılarına ikinci gününde de devam ediyor.

İsrail, Batı Şeria\'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü
13.12.2023 - 18:51,  Güncelleme: 18:57
Abone Ol

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik dün akşam başlattığı saldırılarını ikinci gününde kentin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyor.

Girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak bölgeyi tamamen kuşatan İsrail güçleri, kentteki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kentte, Filistinlilere ait 3 evi bombaladığını, saldırıda 7 Filistinlinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin'de biri açılan ateş sonucu olmak üzere 8 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 283'e çıktığı belirtildi.

İsrail, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelliyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise "İsrail güçlerinin dünden beri sürdürdüğü baskın neticesinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki durum kötüleşmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede çok sayıda tıbbi yardım çağrısı yapıldığı ancak İsrail tarafıyla temas halinde olan Sivil İşler Heyeti aracılığıyla önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen İsrail güçlerinin ambulans ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail güçlerinin baskın yaptığı evlerdekilerin dışarı çıkmasına izin vermediği, çok sayıda kişinin ekmek ve bebek maması dahi alamadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, bölgeden zaman zaman patlama ve çatışma seslerinin yükseldiğini, İsrail'e ait dozerlerin Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıyı tahrip ettiğini ve sivillerin mülklerine zarar verdiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Cenin kenti ve mülteci kampında dün en az 100 kişiyi, 7 Ekim'den bu yana ise 400 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Son Dakika
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 3 evi bombalayarak 8 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement