İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

11.09.2024 13:17
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 600'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 699 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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