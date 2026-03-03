İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

03.03.2026 11:54
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği kaydedildi.

Baskınlarda ikisi kadın 40 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamalarını artırdığı, bu uygulamaların özellikle Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştığı ve serbest bırakılan eski mahkumlar ile kadınlar ve gençlerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da artarak devam ettiği aktarılıyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
