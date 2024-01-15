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İsrail, Batı Şeria'da 55 kişiyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 55 kişiyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 55 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'a yükseldiği bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail güçlerinin, gece boyunca El Halil, Nablus ve Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk biri kadın 55 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 25'inin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan En-Necah Üniversitesi öğrencilerinden olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail, Batı Şeria\'da 55 kişiyi daha gözaltına aldı
15.01.2024 - 12:13,
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 55 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'a yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin, gece boyunca El Halil, Nablus ve Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk biri kadın 55 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 25'inin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan En-Necah Üniversitesi öğrencilerinden olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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