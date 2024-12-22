İsrail Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri çocuk olmak üzere 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

22.12.2024 17:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk olmak üzere 6 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'daki baskınlarını Nablus, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerinde yoğunlaştırdığı aktarılan açıklamada, İsrail'in son baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan Filistinliler arasında bir çocuğun da olduğu vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, bahsi geçen sayının bir yılı aşkın süredir bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri kapsamadığına işaret edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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