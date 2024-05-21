İsrail, Batı Şeria\'da 8 bin 815 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 815'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah, Kudüs, Nablus ve Tubas kentlerinde son 24 saatte düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 815'e ulaştığı aktarılan açıklamada, baskınlarda Filistinlilerin darbedildiği ve taciz ile tutuklu ailelerine yönelik tehditlerin yanı sıra vatandaşların evlerinin tahrip edildiği ifade edildi.

Resmi verilere göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 506 Filistinli hayatını kaybetti.