İsrail, Batı Şeria'da beş kişiyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da beş kişiyi öldürdü

AB Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uyarılarına rağmen İsrail Ordusu, Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen operasyonda beş kişinin öldürüldüğünü açıkladı. BM ve AB, İsrail'e sivil can kayıpları ve savaşın genişlemesi konularında uyarıda bulundu.

29.08.2024 11:34
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(ANKARA) - AB Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'i Batı Şeria'ya yönelik başlattığı geniş çaplı operasyon konusunda uyarmasına karşın, İsrail Ordusu bugün Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen operasyonla beş kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu, bu sabah X hesabı üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'da beş kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. İsrail, Tulkarim şehrinin çevresindeki bir mülteci kampında, Nur Şems taburu komutanı Muhammed Jaber'in "terör karşıtı operasyon" kapsamında, öldürülenler arasında olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Filistin kaynaklarından henüz bir doğrulama yapılmadı.

İsrail'in Batı Şeria'da çok sayıda kentte eş zamanlı olarak başlattığı saldırılar, 2002 yılından bu yana Batı Şeria'ya düzenlenen en geniş çaplı saldırı olarak görülüyor.

BM ve AB'den İsrail'e sivil can kayıpları ve savaşın genişlemesi konularında uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları "hemen" durdurması gerektiğini söyledi. Guterres, çocukların da dahil olduğu can kayıplarını şiddetle kınarken, "operasyonun derhal durdurulması" çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri, "İsrail'i uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymaya ve sivil halkı korumak ve güvenliğini sağlamak için önlemler almaya" çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell de dün  İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının, Gazze'de devam eden "tam ölçekli yıkım"ın bir tekrarına ve "savaşın genişlemesine" neden olmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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