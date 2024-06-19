İsrail, Batı Şeria'da bir çocuğu gözaltına aldı ve bir Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı, 1 Filistinliyi de yaraladı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus'un çeşitli mahallelerine baskın düzenledi, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri, Nablus'tan çekilmeden önce 15 yaşındaki Filistinli Sami Anter'i gözaltına aldı.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, baskına karşı çıkarak İsrail askerlerine taş atan çok sayıda Filistinliye gerçek mermi ile ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli elinden yaralandı, birçok kişi de göz yaşartıcı gaz sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.