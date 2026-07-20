İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde Ramallah'ın batısındaki Beyt Lıkya kasabasına baskın düzenledi; Filistinli Muhammed Ayid Bedr'e ait yapım aşamasındaki bir evi tahrip etti.

Evin "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıldığı belirtildi.

El Halil'in batısındaki Beyt Avva beldesine de aynı gerekçeyle Yahya Mulavvah'ın evi İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Yıkım sonrası 10 kişilik aile evsiz kaldı.

Mulavvah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 220 metrekare büyüklüğündeki evinin uzun yıllar çektiği sıkıntılar sonucu inşa ettiğini; ailesinin orada yaşadığını söyledi.

İsrail yetkililerinin daha önce kendisini yıkım konusunda bilgilendirdiğini, daha sonra evi boşaltma kararı alıp aniden yıkımı gerçekleştirdiklerini belirten Mulavvah, yıkımdan önce evden birkaç parça eşya alabildiklerini; şimdi zorla yerinden edilmiş, nereye gideceklerini bilmez halde olduklarını kaydetti.

Daha önce de kardeşinin evinin yıkıldığını hatırlatan Mulavvah, "Bu evi büyük acılarla inşa ettik ve bugün onu kaybettik, yeniden inşa etmek kolay değil." dedi.

Yıkımlar, Filistinli ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü.