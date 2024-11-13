İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askerin silahını almaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, olay Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınında bir trafik kazasının meydana geldiği bölgede yaşandı.

Kazanın olduğu bölgede toplanan yaklaşık 100 kişilik gruptaki bir Filistinlinin bir İsrail askerinin silahını almaya çalıştığı öne sürüldü.

İsrail askerinin silahını almaya çalıştığı iddia edilen Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin trafik kazası sonrası bölgede toplanan Filistinlilere açtığı ateşte bir kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin göğsünden ve elinden ağır yaralanan 40 yaşlarında bir Filistinliyi tedavi altına aldıkları aktarılmıştı.

El Halil'deki El-Ehli Hastanesi'nden bir kaynak, 40 yaşlarında göğsünden yaralanan bir kişinin hastaneye getirildiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.