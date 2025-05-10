İsrail, Batı Şeria'da Mülteci Kamplarını Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait konutların bulunduğu 4 binayı yıktı.

Filistinli aktivist Süleyman ez-Zuheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde ve Tulkerim şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Menşiyye Mahallesi'ndeki evleri yıktığını aktardı.

Mahalledeki 4 binanın yıkıldığını belirten Zuheyri, binaların yıkımı sırasında "4 şiddetli patlama sesi" duyduklarını söyledi.

Zuheyri, İsrail'in yıkım kararını bildirmeden 4 binayı yerle bir ettiğine dikkati çekerek, mahalledeki diğer binalar için de yıkım kararı bulunduğunu vurguladı.

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Nihad Şaviş, İsrail ordusunun yıkım öncesinde Filistinli ailelerin evlerindeki bazı eşyalarını boşaltmasına izin verdiğini belirtti.

Şaviş, "İsrail ordusunun yıkım politikası bir yandan yerinden edilmiş kişilerin kampa geri dönmesini engellemeyi, diğer yandan da Nekbe'nin (1948 Büyük Felaket) baş tanıkları olan mülteci kampının sembol yapılarını yok etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'da yoğunlaşan saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin şehri ve mülteci kampı başta olmak üzere bölgeye "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.