İsrail, Batı Şeria'da üçüncü gününde üç kişiyi daha öldürdü

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(ANKARA) - İsrail Ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü geniş çaplı saldırıların üçüncü gününde Cenin kentinde üç kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik son operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

İsrail Savunma Güçleri X hesabı üzerinden Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü "terör karşıtı operasyon" kapsamında 3 kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu öldürülen kişilerden birinin Hamas'ın Cenin yöneticisi Wassem Hazem olduğunu diğer ikisinin de Hamas militanları olduğunu söyledi ve 3 kişinin öldürüldüğü ana ait insansız hava aracı görüntülerini paylaştı.

Filistin yönetimine bağlı resmi haber ajansı WAFA öldürülen kişilerin kimliğini doğruladı. WAFA, İsrail operasyonunda bugün öldürülen üç kişi ile birlikte Batı Şeria'da çarşamba günü başlayan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 11'i Cenin'de, beşi Tulkarim'de, dördü ise Tubas'ta öldürüldü. Bölge kaynakları ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Tulkarim kentinden çekildiğini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'da çok sayıda kentte eş zamanlı olarak dün başlattığı saldırılar, 2002 yılından bu yana Batı Şeria'ya düzenlenen en geniş çaplı saldırı olarak görülüyor. İsrail'in "terör karşıtı" olarak nitelediği Gazze'ye yönelik saldırıları da 11'inci ayına girerken bölgedeki sağlık yetkilileri 40 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiğini aktarıyor.