İsrail, Batı Şeria'da Zeytin ve Badem Ağaçlarını Söküyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da çok yıllık 70 zeytin ve badem ağacını söktü.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmus Aya beldesinde "Ebu Avvad" ailesine ait evin çevresinde yer alan tarım arazisine saldırdı.

İsrailliler, en az 60 yıllık 70 zeytin ve badem ağacını kökünden söktü.

Ebu Avvad ailesinin, İsraillilerin tekrarlayan saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılar, Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişletileceğinin habercisi." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun baskın ve gözaltılarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde özellikle de Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi), El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilere gün aşırı saldırılar düzenliyor. İsrailliler, Filistinlilerin hayvanlarını yağmalıyor, yapıları kundaklıyor, otlaklara erişimleri engelliyor, ağaçları söküyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.