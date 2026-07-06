İsrail Batı Şeria'daki Arkeolojik Alanlara Yönelik Planlar Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Batı Şeria'daki Arkeolojik Alanlara Yönelik Planlar Yapıyor

İsrail Batı Şeria\'daki Arkeolojik Alanlara Yönelik Planlar Yapıyor
06.07.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bakan Yardımcısı, İsrail'in 3.750 arkeolojik alanı kontrol altına alma planını açıkladı.

RAMALLAH, 6 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı Salih Tavafşa, İsrail'in Batı Şeria'da bulunan 3.750'den fazla arkeolojik alanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir planı uygulamaya çalıştığını söyledi.

Tavafşa, İsrail'in söz konusu planı kültürel miras alanları üzerindeki hakimiyetini güçlendirmeyi ve yasadışı yerleşimlerin genişlemesini desteklemeyi amaçlayan genel politikası kapsamında uyguladığını belirtti.

Tavafşa pazar günü devlet radyosu Filistin'in Sesi'ne yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin desteğini alan yerleşimci örgütlerinin bu alanların yönetimini yerleşimcilere devretmeye çalıştığını belirterek, yerleşimcilerin de söz konusu alanların yakınlarında yeni yerleşim noktaları kurduğuna dikkat çekti.

Tavafşa, hedef alınan alanların büyük bölümünün, Oslo Anlaşması uyarınca güvenlik ve idari bakımdan tamamen İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yer aldığını kaydetti.

Söz konusu uygulamaların, "Filistin'in tarihi ve kültürel kimliğini silmeyi ve arkeolojik ve dini alanların tarihi karakterini değiştirmeyi" amaçladığını söyleyen Tavafşa, arkeolojik alanların Filistin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin kültürel mirasına yönelik ihlallerini belgelendirdiklerini kaydeden Tavafşa, bunlara ilişkin raporları ilgili Birleşmiş Milletler organlarına sunduklarını da sözlerine ekledi.

İsrailli yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre Batı Şeria'da bulunan yaklaşık 7.000 arkeolojik alanın yaklaşık yüzde 60'ı C Bölgesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'daki Arkeolojik Alanlara Yönelik Planlar Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü
Zincirleme kazada kahreden son Otomobilden fırlayan genç hayatını kaybetti Zincirleme kazada kahreden son! Otomobilden fırlayan genç hayatını kaybetti
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif 666’ncı Kırkpınar Ağası belli oldu 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Batı Şeria'daki Arkeolojik Alanlara Yönelik Planlar Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.