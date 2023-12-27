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İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 ölü - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 ölü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

27.12.2023 - 11:17,
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- İsrail'den Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı: 6 ölü

BATI ŞERİA - İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne ve işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nı İHA ile hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin ve ağır yaralanan bir kişinin Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesine (Tulkarm Devlet Hastanesi) götürüldüğü belirtildi.

İsrail, Batı Şeria\'daki Nur Şems Mülteci Kampı\'na saldırdı: 6 ölü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 ölü - Son Dakika
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