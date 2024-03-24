İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek 16 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, Ramallah, Tulkerim kentleri ile Kudüs'ü kapsayan baskınlarda gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 755'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.