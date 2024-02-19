İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs\'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'te gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların Ramallah, Nablus, Eriha ve Kudüs'te gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden baskınlarda gözaltına alınanların sayısının 7 bin 100'e yükseldiği kaydedildi. İsrail güçlerinin, baskınlarda Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına da zarar verdiği vurgulandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

19.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'te gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltıların Ramallah, Nablus, Eriha ve Kudüs'te gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden baskınlarda gözaltına alınanların sayısının 7 bin 100'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, baskınlarda Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına da zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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