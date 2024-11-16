İsrail Beyrut'a Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Beyrut'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine sabah, öğle ve akşam saatlerinde 15 hava saldırısı gerçekleştirdi.

16.11.2024 23:46
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3, öğleden sonra 4 ve akşam saatlerinde 8 olmak üzere 15 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve Hades bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu bildirdi.

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve duman kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.

NNA, savaş uçaklarıyla yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesinde bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini aktardı.

Akşam saatlerinde 8 şiddetli hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu akşam saatlerinde ise Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades bölgelerini hedef aldı.

Hureyk bölgesine 5 hava saldırısı düzenlenirken bunların en şiddetli olanlarının Yüksek İslami Şii Konseyi yakınlarını hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Hades'e 1, Burc el-Baracine bölgesine ise 2 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü, saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

Sabah ve öğleden sonra düzenlenen iki dizi saldırının ardından X hesabından yeni bir paylaşım yapan Adraee, Hizbullah'a ait silah depolarını, karargahları ve binaları hedef aldıklarını iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Beyrut'a Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika

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