İsrail Beyrut'ta Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Beyrut'ta Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine sabah saatlerinde en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

15.11.2024 19:17
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren en az 7 hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk ve Hades bölgelerini hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tehditlerinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.

Sabah saatlerinde 2 dalga saldırı düzenlendi

Gubeyri bölgesine, ilk etapta ikisi İsrail'e ait bir insansız hava aracı, biri de savaş uçaklarıyla 3 hava saldırısı düzenlendi ve saldırılar sonucunda Gubeyri belediyesi yakınlarındaki bir bina yıkıldı.

Hizbullah mensuplarının, Gubeyri'de bölge sakinlerini uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya yoğun ateş açtığı kaydedildi.

İsrail'in daha sonra yine Gubeyri'deki Tayyune bölgesine çok şiddetli bir saldırı daha düzenlediği ve bu saldırının sesinin tüm Beyrut'tan duyulduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Burc el-Baracine'de de bir noktayı 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

İsrail öğleden sonra da Beyrut'un güneyini hedef aldı

NNA, sabah art arda düzenlenen saldırılardan sonra kısa süren sessizliğin ardından İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dahiye'nin Hades bölgesindeki Mehdi Okulları yakınına düzenlenen saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde de bir binayı hava saldırısıyla hedef aldı.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları gün içerisinde birçok kez başkent Beyrut semalarında ses bariyerini aşarak sonik patlamalara sebep oldu.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Dahiye bölgesindeki Gubeyri ve Burc el-Baracine'de bazı binaları işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz." ifadelerini kullanan Adraee, bölge sakinlerinin haritalardaki binalardan en az 500 metre uzaklaşması gerektiğini kaydetmişti.

İsrail, Hizbullah'a ait yapıları hedef aldıklarını öne sürdü

Saldırıların ardından X hesabından yeni bir açıklama yapan Adraee, Beyrut'un güneyine sabah saatlerinde 2 dalga halinde hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

Adraee, Hizbullah'a silah depoları, komuta merkezi ve diğer yapıları hedef aldıklarını öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Beyrut'ta Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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