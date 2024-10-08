İsrail, Beyrut'ta Hizbullah Komutanını Öldürdü

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İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik yapılan saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüklerini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hüseyni'nin İran ile Hizbullah arasındaki silah transferi ve dağıtımı ile bunların finansmanından sorumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada Hüseyni'nin Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'ın hassas projelerinin lojistiğinin yönetiminden sorumlu olduğuna değinildi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

?- ?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2083 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.