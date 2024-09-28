İsrail, Beyrut'u Gece Boyu Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'u Gece Boyu Vurdu

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İsrail ordusu, gece boyu Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresine saldırılar düzenledi. İlk saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail, düzenlenen saldırılarda öldürüldü. Bölgedeki sivil binalara yönelik saldırılar sonrası Dahiyeh semtinde büyük bir göç hareketi yaşandı.

28.09.2024 10:41
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- İsrail, Beyrut başta olmak üzere gece boyu Lübnan'ı vurdu

"Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı öldürüldü"

Beyrut'a yönelik ilk saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi

BEYRUT - İsrail ordusu, gece boyu başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin güneyine ve doğusuna saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü belirtildi. Beyrut'a akşam düzenlenen ilk saldırıda can kaybı 6, yaralı sayısı 91 oldu.

İsrail, akşam saatlerinde Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtinde Hizbullah'ın ana karargahını hedef almasının ardından gece boyu saldırılarını sürdürdü. İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece saatlerinde yapılan açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtindeki sivil binalara altında Hizbullah'a ait silahlar bulunduğu iddiasıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur'da silah depolandığı öne sürülen çok sayıda binanın vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail, savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer mensupları da ortadan kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Beyrut gece boyu vuruldu

Ordudan sabah karşı yapılan açıklamada ise İsrail'e ait savaş uçaklarının gece boyu mühimmat üretim tesisleri ve gelişmiş mühimmatların bulunduğu binalar da dahil olmak üzere Beyrut'ta Hizbullah'a ait stratejik hedeflere saldırı düzenlediği, ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da da Hizbullah'ın ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Beyrut'un Dahiyeh semtinde yaşayanlara "Hizbullah'a ait tesislerden" uzaklaşmaları çağrısında bulunuldu.

Dahiyeh'ten büyük göç

İsrail'in Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait mühimmat bulunduğu iddiasıyla bazı binaları vuracağını duyurmasının ardından Dahiyeh'te göç hareketi yaşandı. Bölge sakinleri, Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru kaçmaya başladı. Evlerini terk edenler, geceyi Beyrut sokaklarında, Ramlet al-Baida halk plajı ve Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'na geçirdi.

Beyrut'a yönelik ilk saldırıda can kaybı 6 oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği ilk saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, 91 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırı, 1 hafta içinde Hizbullah'ın kontrolündeki Beyrut'un güneyinde düzenlenen 4. ve 2006'daki savaştan bu yana en ağır saldırı oldu.

İsrail, Beyrut\'u Gece Boyu Vurdu
Kaynak: İHA

Muhammed Ali, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, Beyrut, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beyrut'u Gece Boyu Vurdu - Son Dakika

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