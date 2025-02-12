İsrail, Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Birimi Kuruyor

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RAMALLAH, 12 Şubat (Xinhua) -- İsrail, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim topraklarında yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, salı günü yaptığı açıklamada Bittir köyünde inşa edilen yerleşim için İsrail'in 120.000 metrekare yer ayırdığını söyledi. Atılan bu adımın Beytüllahim ile Kudüs kentleri arasını daha da fazla ayırmayı amaçladığını belirten Şaban, bunun Batı Şeria'nın coğrafi devamlılığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Şaban, İsrail'i Filistin topraklarını parçalamak ve Filistin devletinin kurulmasını önlemek için sahaya yeni olgular sürmekle suçladı.

Öte yandan Filistinli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre salı günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateşte genç bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seyr kasabasında İsrail ordusunun vurduğu 19 yaşındaki Abdullah Faruk'un aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynaklara göre İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu biri orta düzeyde yaraları olan 10 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere iki kişi de yaralandı ve yaralılar kentteki El-Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarındaki yaklaşık 40.000 Filistinliyi yerinden ettiğini kaydeden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Filistin topluluklarının zorla yerinden edilmesinin "alarm verici bir düzeyde" arttığı uyarısında bulundu.