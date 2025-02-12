İsrail, Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Birimi Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Birimi Kuruyor

İsrail, Batı Şeria'nın Beytüllahim bölgesinde yeni bir yerleşim inşaatına başladı. Filistinli yetkililer, bu adımın Filistin topraklarının parçalanmasına ve devlet kurulmasına engel olduğunu belirtiyor.

12.02.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMALLAH, 12 Şubat (Xinhua) -- İsrail, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim topraklarında yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, salı günü yaptığı açıklamada Bittir köyünde inşa edilen yerleşim için İsrail'in 120.000 metrekare yer ayırdığını söyledi. Atılan bu adımın Beytüllahim ile Kudüs kentleri arasını daha da fazla ayırmayı amaçladığını belirten Şaban, bunun Batı Şeria'nın coğrafi devamlılığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Şaban, İsrail'i Filistin topraklarını parçalamak ve Filistin devletinin kurulmasını önlemek için sahaya yeni olgular sürmekle suçladı.

Öte yandan Filistinli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre salı günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateşte genç bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seyr kasabasında İsrail ordusunun vurduğu 19 yaşındaki Abdullah Faruk'un aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynaklara göre İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu biri orta düzeyde yaraları olan 10 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere iki kişi de yaralandı ve yaralılar kentteki El-Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarındaki yaklaşık 40.000 Filistinliyi yerinden ettiğini kaydeden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Filistin topluluklarının zorla yerinden edilmesinin "alarm verici bir düzeyde" arttığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Birimi Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Birimi Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.