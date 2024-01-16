İsrail, BM yetkilileriyle görüşmeyi yasakladı

İsrail'in, doktorların 7 Ekim saldırılarını araştıran Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüşmesini yasakladığı belirtildi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı "İsrail karşıtı görüşte" olduğu gerekçesiyle sağlık görevlilerinin 7 Ekim olaylarını araştıran BM yetkilileriyle görüşmesini yasakladı.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan araştırma komitesinin son haftalarda 7 Ekim olaylarına şahitlik eden İsrailli doktor ve diğer sağlık görevlileriyle iletişime geçmeye çalıştığı aktarıldı.

Araştırma komitesinin olayların başladığı tarihten bu yana "uluslararası ve cinsiyet temelli suçları araştırdığı" ve sağlık görevlileriyle mülakat yaparak bilgi almak istediği kaydedildi.

Haberde, İsrail devlet televizyonu KAN'ın Adalet Bakanlığının hukuk departmanının Sağlık Bakanlığı yetkililerine talimat vererek, sağlık çalışanlarının BM araştırma komisyonuna konuşmamasını istediğini aktardığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat'ın araştırma komisyonunu "İsrail karşıtı ve antisemitik bir oluşum" şeklinde nitelendirdiği bilgisine de yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan araştırma komitesinin hazırlayacağı rapor, haziran ayında tamamlanarak BM Genel Kurulunda sunulacak.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.