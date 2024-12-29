İsrail Bombardımanında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 29 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'na yönelik İsrail bombardımanında yıkılan evi inceleyen Filistinliler, 28 Aralık 2024.
Filistinli kaynaklar, İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)
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