İsrail Büyükelçisi, ABD Senatosu liderinin İsrail iç siyasetine dair yorum yapmasının yardımcı olmadığını belirtti

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İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerinin ardından, İsrail iç siyasetine dair yorum yapmanın Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.

Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in egemen bir demokrasi" olduğunu öne sürerek, ülkesinin Gazze'de sürdürdüğü katliamlara ilişkin "İsrail Hamas ile savaştayken, demokratik bir müttefikin iç siyasi sahnesiyle ilgili (ABD'den) yorum yapmak yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Herzog ayrıca, söz konusu yorumların, "(ABD ve İsrail'in) ortak hedeflerine zarar verici olduğunu" savundu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." demişti.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.

Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve Savaş Kabinesi'nin durumunu iyi yönetemediğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydetmişti.