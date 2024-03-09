İsrail Casusluk Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüphelinin 6'sı çıkarıldıkları mahkemece uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk operasyonlarında tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Önceki gün MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6'sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır.

TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir"

EMNİYET: UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgilerde İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştiren, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran 8 şahsın olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 05.03.2024 günü operasyon gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 5422 gram kokain olduğu değerlendirilen narkotik madde, 13 gram esrar olduğu değerlendirilen narkotik madde, çok sayıda dijital materyal ve doküman, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet, el telsizi, 290 euro, 102 dolara el koyulmuş, 1 şahsın yakalaması mümkün olmamış, 7 şahıs yakalanmıştır. Şube müdürlüğümüzde iş ve işlemleri tamamlanan 7 şahıs İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 08.03.2024 günü sevk edilmiş olup, çıkarıldığı adli makamlarca 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır"