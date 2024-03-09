İsrail Casusluk Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Casusluk Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk operasyonlarında tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı. İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonu sonucu gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu da ele geçirildi.

09.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüphelinin 6'sı çıkarıldıkları mahkemece uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk operasyonlarında tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Önceki gün MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6'sı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır.

TUTUKLU SAYISI 63'E YÜKSELDİ

2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir"

EMNİYET: UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgilerde İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştiren, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran 8 şahsın olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 05.03.2024 günü operasyon gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 5422 gram kokain olduğu değerlendirilen narkotik madde, 13 gram esrar olduğu değerlendirilen narkotik madde, çok sayıda dijital materyal ve doküman, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet, el telsizi, 290 euro, 102 dolara el koyulmuş, 1 şahsın yakalaması mümkün olmamış, 7 şahıs yakalanmıştır. Şube müdürlüğümüzde iş ve işlemleri tamamlanan 7 şahıs İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 08.03.2024 günü sevk edilmiş olup, çıkarıldığı adli makamlarca 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır"

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, İstanbul, İsrail, Mossad, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Casusluk Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Paycell ile PUBG harcaması yapana G-Coin!
    00:21 Paycell ile PUBG harcaması yapana G-Coin!

    Paycell, popüler video oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'un yapımcısı KRAFTON ile iş birliği yaparak oyunculara özel bir ödeme yöntemi sunuyor. Paycell PUBG Kartı, oyuncuların oyun içi harcamalarını kolaylaştırmanın yanı sıra, harcadıkça G-Coin paketleri kazanmalarını sağlayacak bir sistem getiriyor. Bu iş birliği sayesinde Paycell oyun sektörüne güçlü bir giriş yaparken, PUBG oyuncuları da avantajlı ve güvenli bir şekilde harcama yapabilecekler.

  • iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı
    00:21 iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

    Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. iPhone SE 4, 6.1 inç OLED ekran, Apple A17 veya A18 işlemci, 48 MP ana kamera, 5G bağlantı ve USB-C girişi gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Bu yeni modelin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

  • Jack Dorsey: Elon Musk, Twitter'ı katletti
    00:21 Jack Dorsey: Elon Musk, Twitter'ı katletti

    Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni bir kitapta yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine ve platformun ölümüne yol açmasına odaklanıyor. Kitap, Dorsey'in Musk ile olan ilişkisini ve Twitter'ın satılış sürecini anlatıyor. Dorsey'in Musk'a destek vermesiyle Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor.

  • Marvel's Spider-Man 2 DLC Sızıntısı
    00:21 Marvel's Spider-Man 2 DLC Sızıntısı

    Marvel's Spider-Man 2 oyununun son güncellemesiyle birlikte DLC içeriği sızdırıldı. Yeni hikaye ve ölümsüzlük modu içeren DLC'nin çıkış tarihi henüz belirsiz. Oyunseverler bu haberi sevinçle karşıladı. Ancak yaşanan sızıntı, geliştirici şirket Insomniac Games için ekonomik bir kayba neden olabilir.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirdi
    00:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirdi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.

  • Kahramanmaraş'ta Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık ve Şantaj Yapan 12 Şüpheli Tutuklandı
    00:09 Kahramanmaraş'ta Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık ve Şantaj Yapan 12 Şüpheli Tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı sanılan çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz
    00:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Önümüzdeki genel seçimlerde partiyi iktidar yapmazsam bir gün görevde durmam'
    00:07 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Önümüzdeki genel seçimlerde partiyi iktidar yapmazsam bir gün görevde durmam'

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.


22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
22:01 Eyüpsultan’da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
00:02 Rizespor’a sahayı dar eden Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
23:01 Duyanlar inanamıyor Torreira, Galatasaray’da ilk golünü attı Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:23 İsrailli haham Gazze’deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli İsrailli haham Gazze'deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:45 Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 00:28:44. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Casusluk Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement