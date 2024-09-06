Cenin'de Yıkım: 25 Kilometre Altyapı Tahrip Oldu

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İsrail ordusu, 10 gün süren saldırıların ardından büyük yıkım bırakarak geri çekildiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampında cadde ve sokaklarda yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlk hasar tespitine göre, işgal güçlerinin kentteki operasyonları sırasında Cenin kenti ve kampında 25 kilometreden fazla cadde ve mahalleyi tamamen tahrip ettiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Yıkımın su, elektrik ve kanalizasyon ağları dahil olmak üzere altyapıya zarar verdiği aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, ortak kurumlarla işbirliği yaparak onarım çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kentin ve kampın aldığı hasarı tahmin etmek şu anda zor, bunun için zamana ihtiyaç var." denildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ceninve Tulkerim kentleri ile kamplarına yönelik 10 gündür süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak geri çekilmişti.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.