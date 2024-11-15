İsrail Cezaevlerinde İki Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Cezaevlerinde İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde iki Filistinlinin ölümü sonrası 43 Filistinli cezaevlerinde hayatını kaybetti.

15.11.2024 15:16
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İsrail cezaevlerinde, birisi işgal altındaki Batı Şeria, diğeri soykırımın sürdüğü Gazze Şeridi'nden iki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinden 61 yaşındaki Semih Aleyvi ve Gazze'den 41 yaşındaki Enver Eslim'in İsrail hapishanelerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Yaklaşık 10 yıldır tutuklu olan Aleyvi'nin halihazırda Remle Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilirken, hastaneye nakledilen Aleyvi'nin 6 Kasım'da öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Aleyvi'nin avukatına özellikle tedaviye götürülürken işkenceye maruz kaldığını söylediği, cezaevinde 40 kilo kaybettiği ve kendisine verilen yemekleri yiyemediği bilgisine yer verildi.

Eslim'in ise 8 Aralık 2023'ten bu yana İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde tutulduğu aktarılırken, ailesinin ifadesine göre Eslim'in alıkonulmadan önce ciddi sağlık sorunu bulunmuyordu.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü gözaltı ve tutuklama kampanyası

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 11 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu tarih itibarıyla 43 Filistinli İsrail cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cezaevlerinde İki Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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