İsrail\'de 2 Milyon Kişi Yoksulluk Sınırı Altında

İsrail'de yaklaşık 870 bini çocuk olmak üzere ortalama 2 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ulusal Sigorta Kurumu, 2023 yılı yoksulluk raporunu açıkladı.

Raporda, İsrail'de yaklaşık 870 bini çocuk, 150 bini yaşlı ve 950 bini çalışan olmak üzere ortalama 2 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı kaydedildi.

Yoksulluk sınırının 2022'ye göre artış gösterdiği aktarılan raporda, aile bireyi başına yoksulluk sınırının 3 bin 100 şekele (yaklaşık 835 dolar) ulaştığı, bunun 2022'de 2 bin 900 şekel (ortalama 731 dolar) olduğu paylaşıldı.

Raporda, yoksulluk oranının Arap ve dindar Yahudiler ailelerde yüzde 39 ile aynı kaldığı, kalan tüm kategorilerinde artış gösterdiği belirtildi.

İsrail'deki duruma ilişkin raporda, "İsrail'deki yoksulluk oranı, özellikle çocuklar arasında, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında en yüksek oranlar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yoksul ailelerinin yaklaşık yarısını oluşturan ailelerde yoksulluk oranının 2022'ye göre artış gösterdiği, serbest meslek çalışan bir kişinin bakımını üstlendiği bir ailede, yoksulluğun yüzde 13,1'den, 13,8'e ve maaşlı çalışanların bulunduğu ailelerde ise yüzde 14,4'ten 14,9'da çıktığı kaydedildi.

İsrail'de çocuklarda yoksulluk oranı 2022'de, 28'den yüzde 28,2'ye çıktığı kaydedilen raporda, yaşlılarda ise 2022'de yüzde 15 olan yoksulluk oranının, 2022'de yüzde 12,7'e gerilediği aktarıldı.

Nüfusu 9,1 milyonu aşan İsrail'de halkın yüzde 20'sini Filistinli Araplar oluşturuyor.