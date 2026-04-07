İsrail'de 4 Asker Casusluk Suçlamasıyla Gözaltında

07.04.2026 01:34
İsrail'de 4 asker, İran adına casusluk faaliyeti nedeniyle gözaltına alındı. Endişe verici bir durum.

İsrail'de İran adına casusluk yapmak ve stratejik öneme sahip yerlerin fotoğraflarını çekmek suçlamasıyla 4 askerin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 15 televizyonunun haberinde, düzenli muharebe birliklerinde görev yapan 4 askerin, savaş zamanında İran adına casusluk faaliyetlerine karışmak suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla yeni ve endişe verici bir casusluk vakasının ortaya çıktığı belirtildi.

Sanıklardan bazılarının avukatlarla görüşmesine izin verilmediği ve tüm sanıkların gözaltı sürelerinin de uzatıldığı aktarıldı.

İran istihbaratının, söz konusu 4 askerden, stratejik öneme sahip yerlerin fotoğrafını çekmek gibi bazı görevleri yerine getirmelerini istediği kaydedildi.

Bu olayın, İsrail güvenlik teşkilatına sızma ve sivillerin arasına nüfuz etme girişimlerinde açık bir eğilim olduğuna işaret ettiği ve İran'ın casusluk tehditlerinde son günlerde keskin bir artışın işareti olarak yorumlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

