İsrail\'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası için küçük bir fırsat olduğunu ancak hükümetin "en küçük şansı bile göz ardı edemeyeceğini" belirtti.

Lapid, partisinin haftalık toplantısında İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve esir takası hakkında açıklamada bulundu.

Esirler serbest bırakılmadan "bir zafer" olmayacağını vurgulayan Lapid, bu kişilerin hükümet ve güvenlik sistemi tarafından terk edildiğini dile getirdi.

Lapid, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, kaçırılanlar ile zaferden yana olanlar varmış gibi bizi bölmeye yönelik kötü, gülünç ve siyasi deneyine son vermeli." ifadelerini kullandı.

Esir takası için küçük bir fırsat olduğunu kaydeden Lapid, "Amerikalılar, Fransızlar, Katarlılar ve Mısırlılar rehine anlaşması için şu an bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyor ve bu uzun (bir fırsat) değil." diye konuştu.

Muhalif lider, uzun olmayan bu sürenin tanımlanamayacağını ancak bu sürede esir takası anlaşmasının yapılabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Lapid, İsrail hükümetinin esir takası anlaşması konusunda "en küçük şansı bile göz ardı edemeyeceğini" aktardı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.