İsrail'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi - Son Dakika
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İsrail'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi

İsrail\'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası için küçük bir fırsat olduğunu ancak hükümetin bu fırsatı göz ardı edemeyeceğini söyledi. Lapid, esirlerin serbest bırakılmadan bir zafer olmayacağını vurgulayarak, hükümetin bu kişileri terk ettiğini dile getirdi. Lapid, Netanyahu'nun bizi bölmeye yönelik deneyine son vermesi gerektiğini ifade etti. Lapid, Amerikalılar, Fransızlar, Katarlılar ve Mısırlılar tarafından esir takası için bir fırsat penceresi olduğunu belirtti ve bu sürenin uzun olmadığını söyledi. İsrail hükümetinin en küçük şansı bile göz ardı edemeyeceğini aktaran Lapid, Hamas'ın kabul ettiği 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planının değerlendirildiğini duyurdu.

12.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası için küçük bir fırsat olduğunu ancak hükümetin "en küçük şansı bile göz ardı edemeyeceğini" belirtti.

Lapid, partisinin haftalık toplantısında İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve esir takası hakkında açıklamada bulundu.

Esirler serbest bırakılmadan "bir zafer" olmayacağını vurgulayan Lapid, bu kişilerin hükümet ve güvenlik sistemi tarafından terk edildiğini dile getirdi.

Lapid, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, kaçırılanlar ile zaferden yana olanlar varmış gibi bizi bölmeye yönelik kötü, gülünç ve siyasi deneyine son vermeli." ifadelerini kullandı.

Esir takası için küçük bir fırsat olduğunu kaydeden Lapid, "Amerikalılar, Fransızlar, Katarlılar ve Mısırlılar rehine anlaşması için şu an bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyor ve bu uzun (bir fırsat) değil." diye konuştu.

Muhalif lider, uzun olmayan bu sürenin tanımlanamayacağını ancak bu sürede esir takası anlaşmasının yapılabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Lapid, İsrail hükümetinin esir takası anlaşması konusunda "en küçük şansı bile göz ardı edemeyeceğini" aktardı.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de esir takası için küçük bir fırsat olduğu belirtildi - Son Dakika
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