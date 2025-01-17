İsrail'de Aşırı Sağcıların Protestosu - Son Dakika
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İsrail'de Aşırı Sağcıların Protestosu

İsrail\'de Aşırı Sağcıların Protestosu

Aşırı sağcı gruplar, Gazze'de ateşkes anlaşmasına karşı protesto düzenledi, hükümetten itiraz ettiler.

17.01.2025 02:16
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İsrail'de aşırı sağcı gruplar, hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas ile uzlaşıya varmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınında toplanan aşırı sağcı gruplar, İsrail bayraklarının yanı sıra "Zafere evet, boyun eğmeye hayır", "Her teröristin başına bir kurşun", "Sinvar da bir anlaşmayla çıktı", "Bugün serbest bırakılan esir yarının teröristi" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, anlaşma karşıtı sloganlar attı, burada kurulan sahnede hükümetten ve özellikle de koalisyon ortağı aşırı sağ partilerden ateşkes anlaşmasını onaylamamasını talep etti.

Protestocular, anlaşmayla serbest bırakılacak Filistinli esirleri temsilen, yüzleri maskeli, elleri kanlı şekilde, Filistin geleneksel atkısı "kufiyye"nin yanı sıra Hamas ve Fetih hareketinin bayraklarını taşıdı.

Gösteri nedeniyle çevrede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı şoförler, göstericilere korna çalarak tepki gösterdi. İsrail polisinin buradaki göstericilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

Öte yandan, bir grup gösterici, şehrin ana arterlerinden Begin Caddesi'ne yürüdü. Kentin ana caddesini bir süre trafiğe kapatan göstericiler, bölgeden geçen bazı Arap sürücülerin araçlarına saldırdı.

Aşırı sağcı İsraillilerin saldırısından kaçmaya çalışan bir şoförün aracı, polis tarafından durduruldu. Arap şoför, kelepçelenerek gözaltına alındı.

İsrail polisi, göstericilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

İsrail'de aşırı sağcı partiler, Gazze'de ateşkes sağlanmasına itiraz ederken, buraya saldırıların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, anlaşmanın onaylanması ve uygulanması durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Dini Siyonizm partisi de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasından sonra Gazze'ye saldırıların durması durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin toplanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Aşırı Sağcıların Protestosu - Son Dakika

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