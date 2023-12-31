İsrail\'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Kudüs yakınlarındaki "Maale Adumim" yerleşim birimine bağlı "Mishor Adumim" sanayi bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli güvenlik görevlisinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, Mishor Adumim bölgesine geldiği ve 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin hafif şekilde yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Polis, saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in, Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, hemen hemen her gün Kudüs dahil Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenliyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 319 Filistinli hayatını kaybetti.