 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Kudüs yakınlarındaki Maale Adumim yerleşim birimine bağlı Mishor Adumim sanayi bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli güvenlik görevlisinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırganın, Mishor Adumim bölgesine geldiği ve 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı kaydedildi. Güvenlik görevlilerinin hafif şekilde yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Polis, saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermedi. İsrail'in, Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, hemen hemen her gün Kudüs dahil Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenliyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail\'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı
31.12.2023 - 23:31,
Abone Ol

Kudüs yakınlarındaki "Maale Adumim" yerleşim birimine bağlı "Mishor Adumim" sanayi bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli güvenlik görevlisinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, Mishor Adumim bölgesine geldiği ve 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin hafif şekilde yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Polis, saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in, Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, hemen hemen her gün Kudüs dahil Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenliyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 319 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement