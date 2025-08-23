İsrail'de Büyük Protesto: Gazze İşgaline Tepki - Son Dakika
İsrail'de Büyük Protesto: Gazze İşgaline Tepki

İsrail\'de Büyük Protesto: Gazze İşgaline Tepki
23.08.2025 22:33
Tel Aviv'de on binlerce kişi, Netanyahu hükümetinin Gazze işgal planını protesto etti, ateşkes istedi.

İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

İsrail'in başkent Tel Aviv'de on binlerce kişi, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını protesto etti.

HÜKÜMETİN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARINA SERT TEPKİ

İsrail bayraklarının yanı sıra "Sen baştasın, sen suçlusun", "Bu savaşı bitir", "Esirleri geri getirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarda Netanyahu hükümetini anlaşmayı engellemekle suçladı.

Göstericiler, hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinden bazıları, yaptıkları konuşmalarda, "Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarı uğruna Gazze kentini işgal etme planıyla esirleri öldürmeyi seçtiğini" belirtti. Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, Şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.

Kaynak: AA

22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
