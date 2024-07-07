İsrail'de Göstericiler Esir Takası Anlaşması İmzalanması ve Hükümetin İstifası İçin Protesto Gösterileri Düzenledi

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini, Gazze'ye saldırıların gölgesinde İsrailli esirlerin geri getirilmesine kayıtsız kalmakla suçlayan göstericiler, ülke genelinde 7 Ekim'in üzerinden geçen 9 ayın ardından esir takası anlaşması imzalanması, hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gün boyunca protesto gösterileri yaptı.

Ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine 7 Ekim'deki olaylarla Gazze'ye saldırıların başlamasının üzerinden geçen 9 ayın ardından "direniş günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti protesto edildi.

Başkent Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde göstericiler, sabah saatlerinden itibaren bazı yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. İsrail polisi, yolu açmak için bazı noktalarda göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Akşam saatlerinde Batı Kudüs'te yaklaşık bin kişilik grup Meclis yakınlarındaki Sacher Park'ta toplanarak buradan Netanyahu'nun evine doğru yürümek istedi. İsrail polisi göstericilerin ilerleyeceği rotada demir bariyerle konuşlanarak yolu kapattı.

İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için ateşkes anlaşması çağrısı yaparak "Onları geri getirin" sloganları attı. Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankart, afiş, döviz taşıyan İsrailliler, Batı Kudüs'ün sokaklarında hükümetin istifası ve erken seçim çağrılarıyla ilerledi. İsrail polisi, çevrede atlı birlikler ve TOMA ile önlem aldı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce kişilik grup, Netanyahu hükümetini protesto etti. Göstericiler slogan ve konuşmalarıyla Netanyahu hükümetini Gazze Şeridindeki esirlerin getirilmesine kayıtsız kalmakla eleştirdi.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesindeki kayıtsızlık ve 7 Ekim'de yaşananlardan Netanyahu hükümetini sorumlu tutan İsrailli bazı kesimler, son dönemde protestolarını artırdı.

Bu sabah saatlerinden itibaren Netanyahu hükümeti karşıtı gruplar, ülke genelinde yolların kapatıldığı, tramvayların engellendiği, siyasilerin evlerinin önünde gösterilerin düzenlendiği, araç konvoylarının yola çıktığı bir dizi sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirdi.

İsrail polisinin gün içinde bazı göstericileri göz altına alırken güç kullandığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor. Arabulucuların hazırladığı son ateşkes taslağını Hamas heyetinin onayladığı bildirilmişti.

Netanyahu, pazar akşamı taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı.

İsrail, ateşkes ve karşılıklı esir takasının gerçekleşmesinin ardından Gazze'ye saldırılarına devam etmekte ısrar ediyor. Buna karşın, Hamas, bir anlaşma sağlanması halinde bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için arabuluculardan güvence talep ediyor.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, hafta sonu Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu. İsrailli yetkililer, "tarafların ilk defa bir anlaşmaya bu kadar yakın olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in bu hafta müzakerelere devam etmesi için bir heyeti Kahire'ye göndermesi bekleniyor. ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns'un de aynı şekilde görüşmelere katılacağı aktarılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 323'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 679 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Gazze Şeridi'nde hala bir kısmı hayatta bir kısmı ölü 120 kadar İsrailli esir bulunduğu aktarılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 570 Filistinli hayatını kaybetti.