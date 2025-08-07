İsrail\'de Esir Takası için Gösteriler

İsrailliler, başkent Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlerde Hamas ile esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme planını görüşmek üzere toplandığı sırada yüzlerce İsrailli Kudüs'teki başbakanlık binası önünde bir araya geldi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'nin işgal edilmemesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de de binlerce İsrailli, Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi binası önünde gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki gösteriye TOMA'yla müdahale eden İsrail polisi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bunun haricinde, kuzeydeki Hayfa ve güneydeki Necef'te de İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgelerin de hedef alınacağı belirtiliyor.