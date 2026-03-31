İsrail'de Filistinli Esirler İçin İdam Cezasına Protesto

İsrail polisi, Batı Kudüs'te bulunan İsrail Meclisi önünde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını protesto eden onlarca kişiye TOMA ve güç kullanarak müdahale etti, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrailli aktivistlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, "Filistinlilerin hayatı değerlidir", "Barbar, soykırımcı ve apartheid idam cezasına hayır", "Filistinlilerin idamını meşrulaştırmaya hayır" ve "İdam cezasını reddet" yazılı pankartlar taşıdı.

İngilizce, Arapça ve İbranice pankartlar taşıyan göstericiler, sloganlar ve davullarla İsrail yönetimine seslerini duyurmaya çalıştı.

İsrail polisinin TOMA'lardan tazyikli su ve güç kullanarak müdahale ettiği bazı göstericiler yaralandı. İsrail polisi en az iki kişiyi gözaltına alındı.

Polis müdahalesi nedeniyle gösteriye katılanlar dağılmak zorunda kalırken, birçok gösterici tazyikli su ve İsrail polisinin tartaklamasına maruz kaldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, meclis binası önünde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısına karşı yapılan gösteride protestocuların dağıtılması sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, 30 Mart Pazartesi Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 evet oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.