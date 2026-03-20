İsrail'de Füze Parçası Mescid-i Aksa'ya Yakın Bir Yere Düştü
İsrail'de Füze Parçası Mescid-i Aksa'ya Yakın Bir Yere Düştü

20.03.2026 19:08
İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini engellemeye çalışırken, bir füze parçası Kudüs'te düştü.

İsrail hava savunma sistemleri, İran füzesini önlemeye çalışırken, bir füze parçası işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı çevreleyen Eski Şehir surlarına yakın noktaya düştü.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin uzun süre çaldığını, ardından güçlü patlama sesleri ve Eski Şehir çevresinde sarsıntının duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Füze parçaları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğunlukta yaşadığı bir noktaya düştü.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, bomba imha ve patlayıcı ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını belirtti. Düşen parçanın İran ya da İsrail füzesine ait olup olmadığına ilişkin henüz detay verilmedi.

Füze parçasının düştüğü nokta açık kaynaklara göre, Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarına yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor.

İsrail merkezli Kanal12'nin haberine göre, önleyici mühimmatın kalıntıları Kudüs'te bulundu.

Öte yandan Filistin Kızılay'ı yaptığı açıklamada, patlama ve şarapnel etkisiyle yaralananlara müdahale ettiğini ve bir kişinin hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

İsrail basınındaki diğer haberlere göre, gece yarısından itibaren İran'dan İsrail'e 9 salvo füze saldırısı düzenlendi.

Rehovot bölgesine çok başlıklı füzeden parça isabet etmesi sonucu yangın çıktığı, maddi hasar oluştuğu ve 2 kişinin yaralandığı da aktarılmıştı.

Kaynak: AA

