İsrail'de füze saldırısı nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi

- İsrail'de füze saldırısıyla nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi
TEL AVİV - Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 179 gündür devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e aralıklarla füze saldırıları sürüyor. İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi. Basketbol maçını izleyenler hızla salonu boşalttı.
Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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