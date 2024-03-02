İsrail'de Gantz'ın ABD ziyareti Netanyahu ile gerginlik yarattı

Güncel

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı olmadan ABD'ye gitmeye hazırlanmasının Netanyahu ile Gantz arasında gerginliğe yol açtığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, daha önce Başbakan Netanyahu ile koordine edilmeyen bir ziyaret için pazar günü Washington'a gitmeye hazırlanıyor.

Netanyahu'nun ekibinden kaynaklar, Gantz'ın önceden koordine etmeden ABD'yi ziyaret planlamasının Başbakan'ı kızdırdığı ve bunun üzerine Netanyahu'nun "İsrail'in yalnızca bir başbakanı olduğunu Gantz'a açıkça ifade ettiğini" aktardı.

Gezinin Başbakan'ın onayı olmadan düzenlendiğini aktaran Netanyahu'nun ekibi, Gantz'ın planının, "kabine üyelerine Başbakan tarafından seyahat izni verilmesini" gerektiren hükümet düzenlemelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Haberde, Gantz'ın, Washington ziyaretinden sonra Londra'ya da gideceği bildirildi.

ABD'nin NBC News televizyonunda yayımlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

Ziyaretin ABD yönetimi ile Netanyahu arasında anlaşmazlıkların olduğu iddia edilen dönemde gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Şubat'ta NBC News'e verdiği röportajda, İsrail'in "inanılmaz derecede muhafazakar hükümetini sürdürmesi halinde küresel desteğini kaybedeceğini" söylemişti.