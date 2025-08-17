İsrail'de Genel Grev: Gazze İşgali Protesto Ediliyor - Son Dakika
İsrail'de Genel Grev: Gazze İşgali Protesto Ediliyor

17.08.2025 15:12
İsrail'de on binler, Gazze işgali ve ateşkes talebiyle genel grevde sokaklara döküldü.

İsrail'de on binler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etmek ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebiyle bugün gerçekleştirilen genel grev kapsamında sokaklara indi.

Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.

İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.

Netanyahu'nun bakanları, evlerinin önünde protesto ediliyor

İsrailliler, aşırı sağcı hükümetin bakanlarının evleri önünde sabah saatlerinde toplanarak Gazze'nin işgali kararını protesto etti.

Protestocular İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel'in evinin önünde toplandı.

Haaretz gazetesine konuşan protestocu Sigal Manzuri, "Gazze'yi fethetme ve savaşın devam etmesi fikri rehineler için ölüm cezasıdır." dedi.

İsrailliler, ülke çapında yol kapatma eylemleri yapıyor

Genel grev kapsamında yüzlerce protestocu, başta başkent Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Greve katılan İsrailliler, Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden otoyolu trafiğe kapattı. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki 65, 75 ve 89 numaralı otoyollar ile orta kesimindeki 443, 40 ve 44 numaralı otobanlar da trafiğe kapatıldı.

İsrail polisi, genel grev kapsamında sokaklara inen 32 göstericiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Polis, Tel Aviv'de yolları trafiğe kapatan 11 göstericinin "kamu düzenini ihlal ettikleri" gerekçesiyle, Kudüs ve farklı kentlerde de 21 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail polisinin Kudüs'te yol kapatma eylemi yapan göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği görüldü.

Yüksek teknoloji şirketleri çalışanları Kaplan ve Begin caddelerini trafiğe kapattı

Genel greve katılan yüksek teknoloji şirketlerinde çalışan yüzlerce gösterici, Tel Aviv'deki Begin ve Kaplan caddelerini trafiğe kapattı.

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı pankartlar açan ve sloganlar atan yüzlerce çalışan, polisin trafiği açmaları uyarılarına yuhalamalarla karşılık verdi.

İşçi sendikası başkanı: "Esir takası anlaşmasını yapın ve buna son verin"

İsrail'in en büyük işçi federasyonu Histadrut'un başkanı Arnon Bar-David, bugün yaptığı açıklamada, sendika olarak genel greve katılmamalarına karşın Başbakan Netanyahu'ya seslenerek, Gazze'ye saldırıları derhal sona erdirip esir takası anlaşmasını imzalaması çağrısı yaptı.

Histadrut Başkanı Bar-David, Netanyahu'dan esir ailelerinin gözlerinin içine bakmasını ve "yapılması gerekeni yaparak anlaşmaya imza atıp buna bir son vermesini" istedi.

Muhalefetten greve destek

İsrail'in ana muhalefet partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplanan protestocuları ziyaret etti.

Ana muhalefet lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkede hayatı durduruyoruz. Esirlerimiz, hükümetin savaş çabaları uğruna feda etmesine izin verilecek piyonlar değil. Esirler evlerine dönene, bir anlaşma sağlanana ve savaş bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genel greve destek veren Mavi-Beyaz Partisi lideri ve milletvekili Benny Gantz da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, hükümeti genel greve giden İsrailli esirlerin ailelerine saldırmak yerine destek vermeye çağırdı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.

İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağırısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
