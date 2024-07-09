İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Öldü

Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği roket saldırısında İsrail'de yaralanan 2 kişinin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan topraklarından Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket atıldığını açıkladı. Roketlerin birçoğu bölgeye düşerken, ağır hasarlı bir araç da görüntülendi. Lübnan Hizbullah'ı ise İsrail'e ait bir askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik ise son haftalarda artmış durumda.

09.07.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği roket saldırısında İsrail'de yaralanan 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket atıldığı ifade edildi.

Roketlerin birçoğunun bölgeye düştüğü ifade edilen açıklamada can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'dan yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise roketlerden birinin bölgede bir araca isabet ettiği ve ağır hasar oluşan aracın yandığı görülüyor.

Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait bir askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin öldüğünü duyurdu

İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırısında yaralanan 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 22:31:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement