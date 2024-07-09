İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Öldü

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Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği roket saldırısında İsrail'de yaralanan 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket atıldığı ifade edildi.

Roketlerin birçoğunun bölgeye düştüğü ifade edilen açıklamada can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'dan yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise roketlerden birinin bölgede bir araca isabet ettiği ve ağır hasar oluşan aracın yandığı görülüyor.

Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait bir askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin öldüğünü duyurdu

İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırısında yaralanan 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.