İsrail\'de İnşaat Sektöründe 140 Bin İşçi Açığı

İsrail Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliği, Filistinli olmayan yabancı işçi istihdam etme sürecinin uzun sürmesi nedeniyle inşaat sektöründe 140 bin işçi açığı olduğunu bildirdi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, Müteahhitler ve İnşaatçılar Birliğinin açıklamasına yer verdi.

Gazze'ye yönelik saldırılardan önce de sektörde 40 bin işçi eksiği olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıların başlamasıyla Filistinli işçilerin İsrail'e girişinin tamamen durdurulduğu, halihazırda 100 bin Filistinli işçinin eksilmesiyle 140 binlik işçi açığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda ülkedeki şantiyelerin yüzde 50'sinin, ciddi insan gücü sıkıntısı nedeniyle kapalı olduğu, aktif olanların ise yüzde 30 kapasiteyle çalıştığı aktarıldı.

Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yakın zamanda yayınlanan bir anket, Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana Tel Aviv ve orta bölgelerdeki inşaat şantiyelerinin yüzde 41'inin ve Kudüs bölgesindeki şantiyelerin yüzde 58'inin kapatıldığını ortaya çıkardı.

İsrail'in Gazze saldırıları öncesinde Batı Şeria'da 75, Gazze'de ise 12 bin Filistinlinin İsrail'de çalışma izni bulunuyordu. Gazze Şeridi'nden 15 bin Filistinli ise çalışma izni olmadan İsrail'de çalışıyordu.

Filistinliler dışındaki inşaat işçilerinin sayısı ise çoğu Moldova ve Çin'den olmak üzere yaklaşık 23 bindi. Bu işçilerden 3 bini Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından İsrail'i terk etti.

İsrail Maliye Bakanlığının tahminlerine göre inşaat sektörü, söz konusu gelişmeler nedeniyle haftada 2,4 milyar şekel zarar ediyor ve mevcut durumun gelecek aylarda da devam etmesi beklendiğinden yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü kaybedilebilir.